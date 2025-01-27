В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 января

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Дмитровском, Ленинградском шоссе и Липецкой улице в сторону центра, а также на МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, а также в районе Беговой улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.