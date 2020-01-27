Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2024 году карты "Тройка" использовали более 2 миллиардов раз на всех видах городского транспорта. Этот способ оплаты остается самым популярным благодаря своему удобству и возможности ездить выгодно. Она умеет рассчитывать более 3,5 тысячи тарифных вариантов, включая бесплатные пересадки между разными видами транспорта.

"Обновление подвижного состава на Ярославском направлении – одно из ключевых мероприятий в плане развития Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы, который подписали Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Также в соответствии с программой развития транспорта до 2030 года планируем улучшить пассажирскую инфраструктуру и параметры движения поездов", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новые выделенки для автобусов заработают для 20 городских и пригородных маршрутов с 15 февраля. Они появятся на Ленинградском шоссе в районе Химок и на улице Толбухина в Можайском районе.