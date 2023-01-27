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27 января, 14:15

Транспорт

Москвичам рассказали о ситуации с отечественными автомобилями в РФ

Москвичам рассказали о ситуации с отечественными автомобилями в РФ

Автомобили Lada Xray сняли с продажи

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Автомобили "Москвич" планируют начать поставлять в регионы РФ в феврале

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"АвтоВАЗ" снял с продажи автомобили Lada Xray из-за отсутствия комплектующих

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"АвтоВАЗ" снял с продажи автомобили Lada Xray

Автомобили "Москвич" планируют начать поставлять в регионы в феврале. Об этом заявили в компании. По словам аналитиков, в последнее время спрос на эти машины вырос.

Тем временем автомобили Lada Xray больше не купить. "АвтоВАЗ" снял их с производства. Как сообщили автодилеры, в официальных центрах продаж данных машин не осталось.

Что будет с гарантийным и постгарантийным обслуживанием Lada Xray? Какими еще моделями интересуются российские покупатели? Насколько сложно достать автозапчасти?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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