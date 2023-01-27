Москвичам рассказали о ситуации с отечественными автомобилями в РФ

Автомобили "Москвич" планируют начать поставлять в регионы в феврале. Об этом заявили в компании. По словам аналитиков, в последнее время спрос на эти машины вырос.

Тем временем автомобили Lada Xray больше не купить. "АвтоВАЗ" снял их с производства. Как сообщили автодилеры, в официальных центрах продаж данных машин не осталось.

Что будет с гарантийным и постгарантийным обслуживанием Lada Xray? Какими еще моделями интересуются российские покупатели? Насколько сложно достать автозапчасти?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.