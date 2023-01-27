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Транспорт

Еще 330 турникетов метро Москвы и МЦК подключат к системе биометрической оплаты до апреля

Еще 330 турникетов метро Москвы и МЦК подключат к системе биометрической оплаты до апреля

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До апреля 2023 года к системе биометрической оплаты проезда подключат еще 330 турникетов метро и МЦК. Об этом сообщили в Дептранс.

Там отметили, что биометрический сервис – надежный и безопасный, кроме того, он нравится пассажирам. В системе зарегистрировались уже более 300 тысяч пользователей, а с начала работы воспользовались сервисом около 47 миллионов раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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