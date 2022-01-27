В Москве мужчины со стажем вождения более 20 лет чаще всего нарушали ПДД в 2021 году

В ГИБДД подсчитали, кто в Москве чаще всего нарушал правила и получал штрафы в 2021 году. Самыми злостными нарушителями оказались мужчины со стажем вождения более 20 лет.

В ведомстве отметили, что такие водители полагаются на свои опыт, эта уверенность часто играет с ними злую шутку. На первом месте также оказались совсем молодые и тоже чересчур самоуверенные водители в возрасте до 36 лет.

Самыми внимательными на дорогах были люди в возрасте от 36 лет и старше и которые совсем недавно сели за руль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.