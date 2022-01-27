Пассажиры задержанных в Стамбуле рейсов вернулись в Москву

Около 500 россиян вернулись в Москву из Стамбула. Это пассажиры задержанных рейсов. Из-за снегопада люди несколько дней провели в турецком аэропорту, пока работники пытались очистить заваленные взлетно-посадочные полосы.

Снегопад утихнет только 28 января, говорят синоптики. В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Стамбуле сейчас может быть до 12 тысяч российских туристов.

В аэропорту, который то открывался, то закрывался, застряли несколько сотен граждан. Как соблюдаются права пассажиров задержанных рейсов, проверяет московская транспортная прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.