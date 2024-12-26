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26 декабря, 23:30

Транспорт

В новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным

В новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным

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Празднование Нового года в Москве будет удобным благодаря круглосуточной работе метро, МЦК и 140 маршрутов наземного транспорта. Как сообщил Сергей Собянин, с 8 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января проезд станет бесплатным.

Дополнительно в столице предусмотрены бесплатные парковки с 30 декабря по 8 января, за исключением мест со шлагбаумами, где сохраняются действующие тарифы.

На новогодних праздниках москвичей ждут развлекательные программы, включая фестиваль "Путешествие в Рождество", ледовые шоу, концерты и ярмарки. Катки, площадки с керлингом и более 4 тысяч мастер-классов будут доступны на 30 локациях города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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