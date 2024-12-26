26 декабря, 16:30Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропортов столичного региона
Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга введен план "Ковер", сообщили в Росавиации. Временное ограничение коснулось как прилетов, так и вылетов рейсов.
Оперативная информация о возобновлении работы аэропортов будет обновляться. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов на официальных сайтах аэропортов.
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