Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:30

Транспорт

Временные ограничения введены на работу аэропортов столичного региона

Временные ограничения введены на работу аэропортов столичного региона

Новогодний поезд курсирует в столичном метро

Сбой в движении произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро

ЦОДД спрогнозировал транспортную ситуацию в Москве в конце года

Московский софт обучает машинистов в индийском метро

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать бесплатно в Москве в новогоднюю ночь

"Мой район. Новости": пассажиры МЦД-2 совершили более 500 млн поездок за 5 лет

Автобус загорелся у метро "ВДНХ"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 декабря

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга введен план "Ковер", сообщили в Росавиации. Временное ограничение коснулось как прилетов, так и вылетов рейсов.

Оперативная информация о возобновлении работы аэропортов будет обновляться. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов на официальных сайтах аэропортов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика