Временные ограничения введены на работу аэропортов столичного региона

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга введен план "Ковер", сообщили в Росавиации. Временное ограничение коснулось как прилетов, так и вылетов рейсов.

Оперативная информация о возобновлении работы аэропортов будет обновляться. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов на официальных сайтах аэропортов.

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