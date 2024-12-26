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26 декабря, 13:15

Транспорт

Сбой в движении произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро

Сбой в движении произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичи прислали кадры из метро. На Таганско-Краснопресненской линии временно останавливали движение поездов от "Жулебина" до "Текстильщиков". В обратном направлении составы шли с увеличенными интервалами.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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