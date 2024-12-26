Московский софт обучает машинистов в индийском метро

Программное обеспечение столичных разработчиков нашло применение за рубежом. Как рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, машинисты метро в Дели теперь обучаются с использованием московских решений виртуальной реальности.

Это стало возможным благодаря усилиям Московского экспортного центра. За последние семь лет центр помог выйти на международные рынки полутора тысячам компаний. В результате заключено контрактов на сумму более 108 миллиардов рублей.

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