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26 декабря, 12:45

Транспорт

Московский софт обучает машинистов в индийском метро

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Программное обеспечение столичных разработчиков нашло применение за рубежом. Как рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, машинисты метро в Дели теперь обучаются с использованием московских решений виртуальной реальности.

Это стало возможным благодаря усилиям Московского экспортного центра. За последние семь лет центр помог выйти на международные рынки полутора тысячам компаний. В результате заключено контрактов на сумму более 108 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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