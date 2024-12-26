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26 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": станцию метро "Серебряный бор" начали строить в Москве

Заммэра Максим Ликсутов рассказал о самых значимых транспортных нововведениях в Москве

Новости часа: наземный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

В Дептрансе сообщили, что москвичи проехали по МЦД-2 более 500 млн раз за 5 лет

Москвичам рассказали, насколько комфортнее стала жизнь благодаря МЦД-2

Сергей Собянин: в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК будет бесплатным

Авиакомпании вводят 50-процентные скидки на перелеты для детей

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 декабря

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 25 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект планировки электродепо "Ильинское" для Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Депо построят на участке площадью 19,02 гектара рядом с подмосковным Красногорском.

"В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков – 0,01% от кадастровой стоимости. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду ещё четырёх соседних участков", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Измайлове завершается строительство первого в Москве крупномодульного детского сада. Объект, рассчитанный на 300 воспитанников, возводят быстрее стандартных сроков благодаря новой технологии.

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