Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект планировки электродепо "Ильинское" для Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Депо построят на участке площадью 19,02 гектара рядом с подмосковным Красногорском.

"В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков – 0,01% от кадастровой стоимости. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду ещё четырёх соседних участков", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Измайлове завершается строительство первого в Москве крупномодульного детского сада. Объект, рассчитанный на 300 воспитанников, возводят быстрее стандартных сроков благодаря новой технологии.