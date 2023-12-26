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26 декабря, 13:15

Транспорт

В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр от производителя вагонов метро

В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр от производителя вагонов метро

Сервисный центр "Метровагонмаша" открыли в столичном электродепо "Сокол"

В электродепо "Сокол" поезда будет обслуживать сервисный центр их производителя

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В электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии открылся сервисный центр от производителя вагонов метро. Компания, которая их делает, самостоятельно будет следить за состоянием составов. Таким образом, поезда станут обслуживать пожизненно.

Отмечается, что обновление составов на Замоскворецкой линии столичного метро начнется с 2024 года. Чтобы управлять новыми поездами, машинисты проходят переподготовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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