В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр от производителя вагонов метро

В электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии открылся сервисный центр от производителя вагонов метро. Компания, которая их делает, самостоятельно будет следить за состоянием составов. Таким образом, поезда станут обслуживать пожизненно.

Отмечается, что обновление составов на Замоскворецкой линии столичного метро начнется с 2024 года. Чтобы управлять новыми поездами, машинисты проходят переподготовку.

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