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26 декабря, 07:30

Транспорт

Авиаслужба экстренного реагирования предоставляет высококлассную медицинскую помощь

Авиаслужба экстренного реагирования предоставляет высококлассную медицинскую помощь

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Получать высококлассную медицинскую помощь в Москве можно благодаря авиационной службе экстренного реагирования. За 10–15 минут вертолет с красным крестом долетит до любой точки столицы.

Оснащение вертолета аналогично оснащению автомобиля скорой помощи. Здесь тоже есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, набор медикаментов на любой случай, а также автоматический прибор для массажа сердца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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