Авиаслужба экстренного реагирования предоставляет высококлассную медицинскую помощь

Получать высококлассную медицинскую помощь в Москве можно благодаря авиационной службе экстренного реагирования. За 10–15 минут вертолет с красным крестом долетит до любой точки столицы.

Оснащение вертолета аналогично оснащению автомобиля скорой помощи. Здесь тоже есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, набор медикаментов на любой случай, а также автоматический прибор для массажа сердца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.