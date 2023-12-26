Более 160 дополнительных поездов запустят для москвичей в новогодние выходные

Более 160 дополнительных поездов, в том числе, экспрессов, запустят для москвичей в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщили в ЦППК.

Так, например, появятся составы из Москвы до Калуги, Владимира, Шатуры, Тулы, Рязани и обратно. Также пассажирам напомнили, что поезда всех направлений 29 декабря будут курсировать по пятничному расписанию, а с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.