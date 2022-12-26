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13:30

Транспорт

Производство автокомпонентов в РФ планируют увеличить в три раза до 2025 года

Производство автокомпонентов в РФ планируют увеличить в три раза до 2025 года

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К 2030 году долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируют нарастить до 80%. Об этом завил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров на оперативном совещании у Михаила Мишустина.

Достигать поставленных целей будут с господдержкой. Так, объем производства автокомпонентов в России планируют утроить до 2025 года, заодно увеличить выпуск всех видов автомобилей в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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