Производство автокомпонентов в РФ планируют увеличить в три раза до 2025 года

К 2030 году долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируют нарастить до 80%. Об этом завил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров на оперативном совещании у Михаила Мишустина.

Достигать поставленных целей будут с господдержкой. Так, объем производства автокомпонентов в России планируют утроить до 2025 года, заодно увеличить выпуск всех видов автомобилей в два раза.

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