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07:30

Транспорт

Ferrari представила 12-метровый автобус за 5 млн долларов

Ferrari представила 12-метровый автобус за 5 млн долларов

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Внутри 12-метрового автобуса к услугам путешественников есть кофе- и коктейль-бар вкупе с системой объемного звучания. А на крыше – палуба на восемь человек, чтобы наблюдать за звездами. Кроме того, автобус оборудован солнечными панелями, спутниковыми антеннами и двойной системой кондиционирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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