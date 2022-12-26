Ferrari представила 12-метровый автобус за 5 млн долларов

Самый дорогой дом на колесах представили посетителям автосалона в Дюссельдорфе. Ferrari оценила свою новинку в пять миллионов долларов.

Внутри 12-метрового автобуса к услугам путешественников есть кофе- и коктейль-бар вкупе с системой объемного звучания. А на крыше – палуба на восемь человек, чтобы наблюдать за звездами. Кроме того, автобус оборудован солнечными панелями, спутниковыми антеннами и двойной системой кондиционирования.

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