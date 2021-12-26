Где в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено в столице в новогоднюю ночь из-за праздничного салюта. Главные залпы по традиции дадут возле Красной площади. С 23:30 до 00:15 перекроют участки в центре. Нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту – от Лубочного проезда до Варварки. Перекроют часть Васильевского Спуска, Москворецкой улицы и Москворецкой набережной. С полудня до двух часов ночи будут ограничения в районе Ходынского поля – у торгового центра "Авиапарк". Временные перекрытия запланированы и в Зеленограде.

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