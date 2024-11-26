Новости часа: число турникетов для оплаты проезда виртуальной "Тройкой" увеличат на МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД-3 увеличат число турникетов для оплаты проезда виртуальной "Тройкой", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, 13 спорткомплексов с бассейнами передали городским учреждениям за пять лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Между тем, по информации комплекса городского хозяйства, в столице ожидается похолодание в ближайшие часы.