Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 16:45

Транспорт

Новости часа: число турникетов для оплаты проезда виртуальной "Тройкой" увеличат на МЦД-3

Новости часа: число турникетов для оплаты проезда виртуальной "Тройкой" увеличат на МЦД-3

"Азимут" назвала причину пожара на борту самолета

Скорость на автомагистралях Москвы выросла на 5%

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились на остановке трамваев Яузские Ворота

"Это Москва. Транспорт": метро 40-х

"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на Рублево-Архангельской линии метро

Движение ускорилось на магистралях Москвы

Новости мира: сотрудники компании Volkswagen вышли на протесты в черной одежде

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 26 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МЦД-3 увеличат число турникетов для оплаты проезда виртуальной "Тройкой", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, 13 спорткомплексов с бассейнами передали городским учреждениям за пять лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Между тем, по информации комплекса городского хозяйства, в столице ожидается похолодание в ближайшие часы.

Читайте также
транспортгородстроительствопогодавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика