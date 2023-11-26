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26 ноября, 14:15

Транспорт

В Москве пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

В Москве пассажиры совершили 1,5 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

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С начала осени пассажиры наземного городского транспорта совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок между маршрутами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сервис работает на всех маршрутах автобусов, электробусов, трамваев и делает поездки в городском транспорте доступнее. Пассажиры экономят на проезде с помощью карты "Тройка". Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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