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26 ноября, 10:30

Транспорт

Количество выделенных полос в Москве увеличат 16 декабря

Количество выделенных полос в Москве увеличат 16 декабря

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Количество выделенных полос в Москве увеличат. Еще 4 появятся на юге города, их откроют 16 декабря.

Изменения затронут 15 маршрутов автобусов и электробусов. Как сообщили в Дептрансе, благодаря выделенкам, транспорт будет проезжать эти отрезки пути в два-три раза быстрее. Общая протяженность новых полос составит около двух с половиной километров.

Москвичи сэкономили почти 86 млн рублей на поездках в общественном транспорте

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