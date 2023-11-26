Количество выделенных полос в Москве увеличат 16 декабря

Количество выделенных полос в Москве увеличат. Еще 4 появятся на юге города, их откроют 16 декабря.

Изменения затронут 15 маршрутов автобусов и электробусов. Как сообщили в Дептрансе, благодаря выделенкам, транспорт будет проезжать эти отрезки пути в два-три раза быстрее. Общая протяженность новых полос составит около двух с половиной километров.