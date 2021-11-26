В Подмосковье аннулировали более 30% разрешений на работу в такси

Треть таксистов в Подмосковье лишились разрешения на работу в этом году, это примерно 42 тысячи человек. Такие данные сообщили в Минтрансе региона.

Чаще всего причиной было несоответствие автомобиля региональному стандарту. У них не было фонаря на крыше, шашечек, желтых и серых полос. В других случаях проблема была в самом водителе: либо он не проходил медицинский осмотр, либо был недостаточно опытным.

Также зафиксированы случаи, когда желающие работать в такси пытались предоставить поддельные документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

