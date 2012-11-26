Новости канала "Москва. Доверие" 26 ноября

Сегодня в выпуске новостей канала "Москва. Доверие":

Рост онкологических заболеваний в японской префектуре Фукусима; Польша и Португалия решили бойкотировать шведское "Евровидение" в 2013 году; ученые обнаружили пустое место там, где на картах отмечен остров; наводнение в Великобритании; для реконструкции Дмитровского шоссе построен объезд.

Другие новости: в Москве началась календарная зима; в январе 2013 года стартуют продажи iPad mini в России; первый компьютер Apple продан за 400 тысяч евро; 72-летний мужчина в Китае стал моделью женской молодежной одежды; Дед Мороз начал свое турне по России и странам ближнего зарубежья.