Зимний скоростной режим начнет действовать на трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 28 октября. После этого водителям придется снизить скорость.

Так, между Москвой и Санкт-Петербургом можно будет разгоняться только до 110 километров в час, а на Тульском направлении – до 90. В летнее время на участках этих федеральных автодорог действовал повышенный скоростной режим, позволяющий развивать скорость до 130 километров в час.

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