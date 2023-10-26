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26 октября, 16:15

Транспорт

Москвичам рассказали, сколько машин проезжает по МСД за сутки

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МСД устанавливает новые рекорды по трафику. Так, за сутки по скоростной дороге проехала 421 тысяча машин. Это произошло через месяц после запуска южного участка.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 73% пользователей магистрали – это жители столицы. МСД сделал поездки москвичей намного быстрее. Время в пути сократилось от 7 до 49 минут.

Чаще всего поездки по скоростному диаметру начинаются и заканчиваются в районах вблизи самой трассы, а также рядом с МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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