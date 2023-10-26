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26 октября, 12:15

Транспорт

Пассажиры пожаловались на большую задержку рейса в аэропорту Шереметьево

Пассажиры пожаловались на большую задержку рейса в аэропорту Шереметьево

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Пассажиры рейса Москва – Екатеринбург почти 12 часов провели в аэропорту Шереметьево, ожидая вылета. Их рейс должен был отправиться в ночь на 26 октября, однако время выхода на посадку стали постоянно переносить.

Как сообщили люди, представители авиакомпании Smartavia не смогли назвать им причин задержки вылета. Более того в аналогичной ситуации оказались не только пассажиры рейса до Екатеринбурга.

Так, для выполнения рейса Москва – Самара будет привлечен сторонний перевозчик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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