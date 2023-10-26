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26 октября, 07:30

Транспорт

Одобрено соглашение о взаимном признании автомобильных штрафов в РФ и Белоруссии

Одобрено соглашение о взаимном признании автомобильных штрафов в РФ и Белоруссии

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Россия и Белоруссия вместе будут бороться с нарушителями на дорогах. Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения о взаимном признании автомобильных штрафов.

Отмечается, что платить штрафы можно будет в национальной валюте страны, на территории которой исполняется решение, а денежные средства поступят в доход государства, в котором проживает правонарушитель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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