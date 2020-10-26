Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 260 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту. За четыре месяца электросуда прошли около 56 тысяч километров по маршруту Киевский – Сердце Столицы.

Регулярные речные маршруты предназначены для ежедневных поездок. Действуют все привычные способы оплаты.

"В 2022 году мы начали размещать на станциях метро и МЦК схемы навигации для маломобильных пассажиров. За это время мы обновили более 1 300 таких карт на 165 станциях. С их помощью легко узнать, у какого выхода располагается нужная остановка наземного транспорта и проложить наиболее удобный маршрут. Мы продолжаем делать городской транспорт еще комфортнее для всех пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

На МЦД создано уже более 100 пересадок на метро, МЦК и между самими диаметрами. Для более комфортных пересадок действуют и продолжают возводиться новые городские вокзалы.