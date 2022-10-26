26 октября, 22:30Транспорт
Новое электродепо "Нижегородское" будет обслуживать БКЛ метро Москвы
В Москве специалисты готовят к запуску БКЛ метро. Для обслуживания самого большого в мире метрокольца строят новые электродепо. В их числе – "Нижегородское", где достраивают корпус отстоя и ремонта поездов. После открытия туда одновременно смогут заходить около 30 составов метрополитена.
Специалисты планируют завершить все строительные работы и на станциях БКЛ, и в депо к концу 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.