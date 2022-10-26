Два маршрута трамваев будут бесплатными из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии

Два трамвайных маршрута будут бесплатными на время ограничений на участке Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Это трамваи № 14 и 26. Также для пассажиров будут запущены бесплатные автобусы КМ.

Участок "Октябрьская" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии будет закрыт с 4 по 8 ноября. Часть станций закроют для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.