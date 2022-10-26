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Транспорт

Столичный метрополитен установит на станциях еще 38 туалетных комплексов

Столичный метрополитен установит на станциях еще 38 туалетных комплексов

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Столичный метрополитен установит на станциях еще 38 туалетных комплексов. Как сообщалось на портале госзакупок, комплексы арендуют с последующим правом выкупа.

Тендер объявил департамент по конкурентной политике, заказчиком выступит Московский метрополитен. Максимальная цена контракта заявлена в 575 миллионов рублей.

Туалетные комплексы должны быть оснащены унитазами, рукомойниками с дозатором жидкого мыла, сушилкой для рук, зеркалом, а также датчиком пожарной сигнализации и видеокамерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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