Столичный метрополитен установит на станциях еще 38 туалетных комплексов. Как сообщалось на портале госзакупок, комплексы арендуют с последующим правом выкупа.

Тендер объявил департамент по конкурентной политике, заказчиком выступит Московский метрополитен. Максимальная цена контракта заявлена в 575 миллионов рублей.

Туалетные комплексы должны быть оснащены унитазами, рукомойниками с дозатором жидкого мыла, сушилкой для рук, зеркалом, а также датчиком пожарной сигнализации и видеокамерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.