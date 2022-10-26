Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:15

Транспорт

Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 3 ноября

Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 3 ноября

"Утро": общая длина заторов в столице составила 95 километров

"Утро": плотный поток сформировался на Каширском шоссе

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Аэрофлот" приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти

Поезда на МЦК временно проезжают несколько станций без остановок

Росавиация продлила до 3 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Не принимают гражданские самолеты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Особый режим ввели там 24 февраля. Россия закрыла в целях безопасности часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика