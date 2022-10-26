Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 3 ноября

Росавиация продлила до 3 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Не принимают гражданские самолеты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Особый режим ввели там 24 февраля. Россия закрыла в целях безопасности часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.