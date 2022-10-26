"Аэрофлот" приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

"Аэрофлот" сообщил о приостановке онлайн-регистрации из-за технических работ, они начались в 02:00. Ограничения касаются, в том числе, рейсов "Авроры" и "России" под кодом SU и с определенными номерами.

Кроме того, на сайте и в мобильном приложении временно недоступна продажа билетов на субсидированные перевозки. Пассажиров просят заранее приезжать в аэропорты, чтобы вовремя пройти все предполетные процедуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.