Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти

В Минтрансе планируют разрешить авиакомпаниям использовать неоригинальные запчасти для ремонта иностранных самолетов., так как поставки из-за рубежа в данный момент затруднены. А на запуск собственного производства понадобится время.

В ряде некоторых стран уже производят детали, которые отвечают международным стандартам. Их использование и предлагают в ведомстве, чтобы поддержать летную годность парка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.