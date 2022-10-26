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Транспорт

Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти

Минтранс РФ предложил разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти

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В Минтрансе планируют разрешить авиакомпаниям использовать неоригинальные запчасти для ремонта иностранных самолетов., так как поставки из-за рубежа в данный момент затруднены. А на запуск собственного производства понадобится время.

В ряде некоторых стран уже производят детали, которые отвечают международным стандартам. Их использование и предлагают в ведомстве, чтобы поддержать летную годность парка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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