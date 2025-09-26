Форма поиска по сайту

26 сентября, 12:15

Транспорт

Новости регионов: самолеты из Краснодара начали летать за рубеж после трехлетнего перерыва

Остекление надземного перехода началось на новом вокзале Серп и Молот в Москве

На ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировано 14 пассажирских остановок

Движение ограничат на оранжевой линии московского метро 27 и 28 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 сентября

Певец Джейсон Деруло остался без багажа после перелета из Стамбула в Москву

Поезда метро не будут ходить от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" 27 и 28 сентября

Водителей без полиса ОСАГО могут оштрафовать на 150 тысяч рублей за месяц

Сергей Собянин открыл новые дороги на западе Москвы

Автоэксперты рассказали, при какой температуре нужно менять летнюю резину на зимнюю

Впервые после трехлетнего перерыва самолеты из Краснодара начали летать за рубеж. Первые рейсы отправляются в Стамбул и Ереван 26 сентября. Ранее в авиагавани сообщали, что до конца 2025 года планируют обслужить свыше 500 тысяч пассажиров.

Температурные рекорды установлены в Новосибирске и Омске. Как сообщили синоптики, в Омске воздух прогрелся почти до 28 градусов, побив рекорд 1914 года. В Новосибирске температура поднялась до 27 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

