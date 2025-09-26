Новости регионов: самолеты из Краснодара начали летать за рубеж после трехлетнего перерыва

Впервые после трехлетнего перерыва самолеты из Краснодара начали летать за рубеж. Первые рейсы отправляются в Стамбул и Ереван 26 сентября. Ранее в авиагавани сообщали, что до конца 2025 года планируют обслужить свыше 500 тысяч пассажиров.

Температурные рекорды установлены в Новосибирске и Омске. Как сообщили синоптики, в Омске воздух прогрелся почти до 28 градусов, побив рекорд 1914 года. В Новосибирске температура поднялась до 27 градусов.

