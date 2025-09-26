В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 сентября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД на участке между шоссе Энтузиастов и Щелковским шоссе в обоих направлениях, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Люблинской улице и в центральной части города в пределах Садового кольца.

