26 сентября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 сентября
Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД на участке между шоссе Энтузиастов и Щелковским шоссе в обоих направлениях, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Люблинской улице и в центральной части города в пределах Садового кольца.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.