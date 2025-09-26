Поезда метро не будут ходить от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" 27 и 28 сентября

В столичном Дептрансе предупредили, что в эти выходные, 27 и 28 сентября, не будут ходить поезда метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Это связано со строительством перехода на станцию "Академическая" Троицкой линии.

Пока будет закрыт участок Калужско-Рижской линии, запустят компенсационные автобусы. Помимо них, можно воспользоваться альтернативными маршрутами метрополитена.

