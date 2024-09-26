26 сентября, 21:00Транспорт
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября
До полумиллиона пассажиров в сутки вырастет пассажиропоток на МЦД-4 через 6 лет, а аренда жилья в Москве за год подорожала на треть. Рекордный рост спровоцировал высокий спрос.
Два случая коронавирусной инфекции с новым штаммом выявлены в России. По словам врачей, он быстро распространяется, но проявляется аналогично другим. В Москве эпидемиологическая ситуация стабильная.
На Рублево-Архангельской линии метро начали строить новый тоннель. Его соединят с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который ранее входил в состав БКЛ.
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