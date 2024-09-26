Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября

Новости регионов: в Мытищах задержали мужчину, который устроил стрельбу на пляже

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

"Мой район. Новости": медленные зоны для электросамокатов ввели у Гольяновского пруда

Водителям могут запретить пользоваться мультимедийными устройствами за рулем

Трасса от Южной улицы до Залинейного переулка готова в Щербинке на 25%

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Щит "София" запущен для прокладки тоннеля Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Пересадка между станциями метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив закроется с 30 сентября

До полумиллиона пассажиров в сутки вырастет пассажиропоток на МЦД-4 через 6 лет, а аренда жилья в Москве за год подорожала на треть. Рекордный рост спровоцировал высокий спрос.

Два случая коронавирусной инфекции с новым штаммом выявлены в России. По словам врачей, он быстро распространяется, но проявляется аналогично другим. В Москве эпидемиологическая ситуация стабильная.

На Рублево-Архангельской линии метро начали строить новый тоннель. Его соединят с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который ранее входил в состав БКЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородобществовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика