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26 сентября, 15:15

Транспорт

Щит "София" запущен для прокладки тоннеля Рублево-Архангельской линии метро Москвы

Щит "София" запущен для прокладки тоннеля Рублево-Архангельской линии метро Москвы

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Щит "София" запустили для прокладки тоннеля Рублево-Архангельской линии столичного метро. Этот тоннелепроходческий комплекс используется в Москве уже более 10 лет.

Как рассказал главный специалист, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект" Александр Бирин, щит пройдет только часть перегона длиной около 350 метров. Оставшуюся часть тоннеля соорудят горным способом, то есть с применением малогабаритной техники, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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