Пересадка с "Черкизовской" на МЦК Локомотив будет закрыта с 30 сентября по 29 октября

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Пересадка между станциями "Черкизовская" Сокольнической линии и Локомотив Московского центрального кольца будет закрыта из-за ремонтных работ с 30 сентября по 29 октября, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В рамках тестирования динамического тарифа на парковку, который был запущен на прошлой неделе, водители на стоянках Москвы уже более 100 раз оставляли автомобили бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Стартовала регистрация на всероссийскую олимпиаду школьников "Я – профессионал", заявки подали уже более двух тысяч человек.

Тыкву весом 389 килограмм вскроют в "Аптекарском огороде" в Москве 6 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.