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Новости

26 сентября, 08:30

Транспорт

Столичный Дептранс сообщил о дорожной ситуации 26 сентября

Столичный Дептранс сообщил о дорожной ситуации 26 сентября

Оплата проезда по ЦКАД и трассе М-12 "Восток" доступна на "Госуслугах"

В Москве появилась опция аренды самокатов с помощью "Тройки"

Цирковые артисты выступили на площадке проекта "Музыка в метро"

Российским водителям могут запретить пользоваться планшетами за рулем

Сотрудники МАДИ усилили патрулирование на 5 улицах Москвы

Цена проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 8 905 рублей

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"Мой район. Новости": в Москве улучшат новые поезда с учетом пожеланий пассажиров

Вечером в Москве возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. Загруженность дорог составит 6–7 баллов.

Строительные работы продолжаются на 76-м километре внутренней стороны МКАД, 14-м километре внешней стороны, а также с 29-го по 32-й километр в оба направления. Быстрыми магистралями остаются проспект Багратиона, МСД и Кутузовский проспект.

В ведомстве призвали граждан не отвлекаться на телефон во время вождения, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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