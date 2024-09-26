Столичный Дептранс сообщил о дорожной ситуации 26 сентября

Вечером в Москве возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. Загруженность дорог составит 6–7 баллов.

Строительные работы продолжаются на 76-м километре внутренней стороны МКАД, 14-м километре внешней стороны, а также с 29-го по 32-й километр в оба направления. Быстрыми магистралями остаются проспект Багратиона, МСД и Кутузовский проспект.

В ведомстве призвали граждан не отвлекаться на телефон во время вождения, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.