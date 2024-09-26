Сотрудники МАДИ усилили патрулирование на 5 улицах Москвы

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили патрулирование на пяти столичных улицах. Это касается улиц Грекова, Авангардной, Снежной, территории дома № 1 Ленинских Гор и Новофилевского проезда.

Дежурство решили установить после жалоб москвичей на то, что на этих участках водители бросают автомобили на тротуарах и под запрещающими знаками. За такое нарушение граждане могут получить штраф в размере трех тысяч рублей.

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