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26 сентября, 07:15

Транспорт

Сотрудники МАДИ усилили патрулирование на 5 улицах Москвы

Сотрудники МАДИ усилили патрулирование на 5 улицах Москвы

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Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили патрулирование на пяти столичных улицах. Это касается улиц Грекова, Авангардной, Снежной, территории дома № 1 Ленинских Гор и Новофилевского проезда.

Дежурство решили установить после жалоб москвичей на то, что на этих участках водители бросают автомобили на тротуарах и под запрещающими знаками. За такое нарушение граждане могут получить штраф в размере трех тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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