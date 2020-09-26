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26 сентября, 14:30

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Новости Московского транспорта

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Открыт новый участок трамвайной сети на улице Сергия Радонежского в центре города. С запуском трамвая № 2 почти 700 тысяч жителей столицы получили новый удобные маршруты. Теперь из восточных районов можно без пересадок доехать прямо до Курского вокзала.

"Электросуда популярны у москвичей и гостей столицы. С момента запуска на них совершили более 1,3 миллиона поездок. Мы регулярно открываем новые причалы, чтобы можно было строить более удобные маршруты", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

К 2030 году планируется получить около двух тысяч новых вагонов метро, и их доля увеличится до 95%. В Московском метро на данный момент работают 6,6 тысячи вагонов, более 5 тысяч из них – составы нового поколения.

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