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26 сентября, 18:15

Транспорт

Задержанный на 4,5 часа самолет вылетел из Сочи в Москву

Задержанный на 4,5 часа самолет вылетел из Сочи в Москву

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После нескольких часов ожидания борт авиакомпании "Северный ветер" вылетел из Сочи в Москву. Как рассказали пассажиры, в салоне было очень жарко из-за неработающего кондиционера, а за окном было 30 градусов.

По словам пассажиров, отправиться они должны были в 12:30 26 сентября, но вылет уже не один раз переносили. Судя по данным табло, рейс в Москву снова задерживается. От авиакомпании "Северный ветер" до сих пор нет официальных заявлений.

Предварительно, самолет не смог вылететь из-за технической неисправности. Этой ситуацией уже заинтересовалась прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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