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26 сентября, 17:15

Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Сочи – Москва

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В аэропорту Сочи около 400 человек не могут вылететь в Москву. По их словам, в салоне очень жарко из-за неработающего кондиционера, а за окном 30 градусов. За три часа ожидания борт так и не поднялся в воздух. На данный момент стало известно, что пассажиров выпустили из салона.

По словам пассажиров, отправиться они должны были в 12:30 26 сентября, но вылет уже не один раз переносили. Судя по данным табло, рейс в Москву снова задерживается. От авиакомпании "Северный ветер" до сих пор нет официальных заявлений.

Предварительно, самолет не смог вылететь из-за технической неисправности. Этой ситуацией уже заинтересовалась прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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