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26 сентября, 16:15

Транспорт

Борт с пассажирами задержали на несколько часов в аэропорту Сочи

Борт с пассажирами задержали на несколько часов в аэропорту Сочи

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В аэропорту Сочи от 250 до 450 человек пытались вырваться из самолета, который простоял на месте три часа и не вылетел в Москву. Об этом сообщили пассажиры рейса.

По словам очевидцев, отправиться борт должен был еще в 12:30 26 сентября. Сначала его отложили на 30 минут, но в итоге клиенты авиакомпании "Северный ветер" до сих пор сидят в салоне. Трапы уже убрали, но двери не закрывают.

Судя по данным табло, борт должен вылететь с минуты на минуту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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