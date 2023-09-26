Борт с пассажирами задержали на несколько часов в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи от 250 до 450 человек пытались вырваться из самолета, который простоял на месте три часа и не вылетел в Москву. Об этом сообщили пассажиры рейса.

По словам очевидцев, отправиться борт должен был еще в 12:30 26 сентября. Сначала его отложили на 30 минут, но в итоге клиенты авиакомпании "Северный ветер" до сих пор сидят в салоне. Трапы уже убрали, но двери не закрывают.

Судя по данным табло, борт должен вылететь с минуты на минуту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.