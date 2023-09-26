Застрявшие в аэропорту Внуково пассажиры вылетели в Анталью

Пассажиры турецких авиалиний, которые больше суток ждали вылета из аэропорта Внуково, отправились на отдых. Отмечается, что в авиакомпании никак не прокомментировали многократные переносы рейса в Анталью.

Их рейс переносили несколько раз – люди должны были улететь 25 сентября в 00:45. В результате люди прождали сутки. Все это время некоторые пассажиры находились в гостинице, а тем, кому мест не хватило, спали на скамейках в зале ожидания.

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