Пассажиропоток на зарубежных рейсах в аэропортах Москвы за неделю изменился незначительно. Об этом сообщил Дептранс.

Число пассажиров увеличилось в трех столичных аэропортах – Шереметьево, Домодедово и Внуково. В Дептрансе отметили, что ничего необычного нет – это типичные сезонные колебания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.