Метростроители начали проходку левого перегонного тоннеля от станции "ЗИЛ" до "Крымской" Троицкой линии. Путь прокладывает комплекс "София". Предстоит пройти около 1 770 метров на глубине до 28 метров.

Тоннели прокладывают в сложных геологических условиях. Трасса расположена под руслом Москвы-реки, а также под тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии метро, путями Московской железной дороги Павелецкого направления и соединительной веткой с Московским центральным кольцом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.