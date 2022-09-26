Очевидцы сообщили о большом количестве машин каршеринга на севере Москвы

Около 50 машин каршеринга припарковали во дворах на севере Москвы. Об этом сообщили телезрители.

Эти кадры сняты на 2-ой Хуторской улице. Автомобили "Сити-драйв" занимают каждое второе–третье место, хотя их и так немного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.