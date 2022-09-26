Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 4 октября. Об этом сообщили в Росавиации.

Полететь нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Все остальные аэропорты продолжат работать в прежнем режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.